Calciomercato Inter, Conte in dubbio | 20 milioni per l’erede

Una volta conclusa l’avventura in Europa League l’Inter dovrà fare attente valutazioni anche su Antonio Conte. Dal Portogallo spunta un nome per la panchina

L’Inter si è qualificata per le semifinali di Europa League superando per 2-1 il Bayer Leverkusen con le reti di Barella e Lukaku. Un successo importante che allunga ancora la stagione dei ragazzi di Conte su cui al termine dell’annata andrà fatta una riflessione. Il tecnico salentino ha esternato tutta la sua soddisfazione dopo la gara con i tedeschi ma ciononostante non sono ore serene dal punto di vista societario con i dubbi sul destino dell’ex Juve che ancora permangono. Circola infatti ancora la voce in merito ad un possibile divorzio a fine stagione. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte in bilico: Sergio Conçeiçao candidato alla panchina

Al termine dell’Europa League verrà dunque valutato il futuro insieme a Conte viste le esternazioni post-Atalanta che avevano fatto emergere attriti con la società. Qualora l’Inter dovesse decidere di cambiare rotta ecco che dal Portogallo spunta una nuova idea che porta a Sergio Conceicao, già accostato in passato.

Secondo quanto riportato da ‘A Bola’, ci sarebbe un nuovo candidato per la panchina nerazzurra: Conceição che ha giocato a Milano tra il 2001 ed il 2003 ed ora potrebbe tornare da allenatore. Il lusitano è nell’agenda esattamente come Allegri eha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per strapparlo al Porto.

