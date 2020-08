Calciomercato Inter, aut aut a Conte | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte e il suo futuro. Il club nerazzurro porrà delle condizioni, se non accettate dal tecnico sarà divorzio

Anche una eventuale vittoria dell’Europa League non consentirebbe ad Antonio Conte di poter fare la voce grossa e ottenere quello che vuole da tempo. Stando al ‘Corriere dello Sport’ la proprietà nerazzurra non è per nulla disposta a concedere al tecnico pieni poteri sulle scelte di calciomercato e non solo. Per il proseguimento del matrimonio, il gruppo Suning gli porrà delle vere e proprie ‘condizioni’: vale a dire stop agli attacchi in pubblico e totale condivisione del progetto Inter. Se il tecnico dovesse accettarle in maniera convinta, allora si andrebbe avanti insieme, in caso contrario gli verrebbe chiesto di farsi da parte. In che modo? Dando le dimissioni, oppure trovando un accordo su un divorzio con piccola buonuscita. Insomma esiste il rischio che le parti vadano allo scontro.

Calciomercato Inter, faccia a faccia Conte-Zhang: resta ‘caldo’ il nome di Allegri

Nel prossimo weekend dovrebbe approdare in Germania il presidente Steven Zhang, per cause di forza maggiore lontano dalla squadra da ben cinque mesi. Possibile l’atteso faccia a faccia con Conte già prima della semifinale, quello in sostanza da dentro o fuori. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Ma il tutto potrebbe essere rinviato al termine della competizione. In caso di addio rimane Massimiliano Allegri il preferito della dirigenza, in particolare di Beppe Marotta.

