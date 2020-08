Adani: “Lo Shakhtar è simile al Leverkusen nella proposta e con del talento”

Inter, l’ex difensore Daniele Adani ha voluto dare il suo parere sul prossimo avversario nella semifinale di Europa League della squadra di Antonio Conte

INTER ADANI SULLO SHAKHTAR/ L’ex difensore Daniele Adani, in nerazzurro dal 2002 al 2004, ora apprezzato commentatore per Sky Sport, ha voluto dare il suo parere sullo Shakhtar Donetsk squadra ucraina prossimo avversario dei nerazzurri nella semifinale di Europa League dopo aver eliminato il Basilea con un netto 4-1. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Queste le sue spiegazioni: “È una squadra che gioca a calcio, simile al Leverkusen nella proposta e con del talento. Il Leverkusen rallentava di più, questa è una squadra più matura: costruisce, cerca il dominio del gioco. La partita come preparazione è simile, cambiano le caratteristiche fisiche dei giocatori ma non il concetto: è una squadra che preferisce fare la partita. Ha qualità, dimostrata costantemente, con tanti giocatori che giocano insieme da diverso tempo. A livello di esperienza l’Inter è superiore, ed è forte anche nella gestione dei ritmi: può togliere dei riferimenti a questa squadra, ma deve dimostrarlo”.