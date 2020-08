Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Idea scambio ‘folle’

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su una clamorosa ipotesi di scambio tra i nerazzurri e l’Atletico Madrid di Simeone fresco di eliminazione dalla Champions

Per ora il Barcellona ha decisamente mollato la presa su Lautaro Martinez. Non va certo escluso un ritorno all’assalto una volta che sarà terminata questa stagione, tuttavia al momento l’ipotesi più probabile è la permanenza all’Inter dell’argentino per almeno un’altra stagione. Con annesso rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023: è infatti pressoché certa una proposta di prolungamento con adeguamento al rialzo dello stipendio. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. All’ex Racing, tornato quasi sui livelli della prima parte di stagione, potrebbe venir offerto uno stipendio da oltre 6 milioni di euro netti a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, smacco della Juve | Colpo di scena in attacco

Calciomercato Inter, Atletico su Lautaro: scambio pezzesco

Va comunque detto che per Lautaro Martinez potrebbero provarci altri top club. Per esempio il Manchester City di Pep Guardiola, che ritiene il classe ’97 il perfetto erede di Aguero. Attenzione poi all’Atletico Madrid di Simeone, ieri eliminato dalla Champions dal Lipsia di Nagelsmann. Proprio stamattina ‘Don Balon’ sostiene che il ‘Cholo’ sia letteralmente furioso coi suoi, a cui ha evidenziato le gravi mancanze in zona gol. L’allenatore argentino sarebbe convinto del fatto che alla sua squadra serva un nuovo grande finalizzatore. Il prescelto, guarda caso, il numero dieci dell’Inter. L’idea, ‘folle’, sarebbe quella di proporre a Marotta uno scambio alla pari nientemeno che con Joao Felix, la stellina portoghese strappata al Benfica l’estate scorsa per 126 milioni di euro (la cifra della clausola risolutiva) e che poi ha deluso profondamente le attese.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, beffa a centrocampo | Pirlo lo ‘strappa’ a Conte

Calciomercato Inter, addio Conte | Spunta l’indizio – VIDEO