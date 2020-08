Inter, Gagliardini: “Shakhtar forte, ma saremo pronti” | Poi ‘esalta’ Conte

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Roberto Gagliardini in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar

“Contro lo Shakhtar sarà una gara importante, senz’altro difficile. Gli ucraini sono una squadra forte con individualità importanti”. Così Roberto Gagliardini in vista della semifinale di Europa League contro la formazione di Luis Castro, in programma lunedì sera a Dusseldorf. “Dobbiamo prepararla bene come stiamo facendo, mettendo in campo quello che ci chiede mister Conte. Sicuramente ci faremo trovare pronti – ha aggiunto il centrocampista dell’Inter ai microfoni di ‘Sky Sport’. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri – Loro hanno qualità e palleggio, ma sapremo come metterli in difficoltà”.

Inter, Gagliardini: “Carte in regola per giocarcela contro lo Shakhtar. Conte un osso duro”

Dopo dieci anni, l’ultima nell’anno del Triplete, l’Inter torna a giocare una semifinale europea: “E’ tanto tempo che questo club non fa partite di questo genere, da parte mia sono convinto che abbiamo tutte la carte in regola per giocarcela. Come sta preparando la sfida mister Conte? Lo conoscete, è un osso duro e vede ogni match come una finale, in maniera intensa. Anche questa la sta preparando con cattiveria. Per noi è importantissimo e a me sta dando fiducia. Io cerco di ripagarlo in campo“.

