Calciomercato Inter, sfuma lo scambio | Delusione Conte

Matias Vecino dovrebbe lasciare l’Inter nel corso del calciomercato ma a determinate condizioni. Salta lo scambio con il Torino: il motivo

L’avventura di Matias Vecino all’Inter sembra ormai quasi agli sgoccioli. Out per infortunio e reduce da un’annata piuttosto complicata alla corte di Conte anche per i tanti problemi fisici, l’uruguaiano dovrebbe salutare alla riapertura del calciomercato. Reduce da un’operazione al ginocchio, il centrocampista ex Fiorentina salterà anche le semifinali di Europa League e secondo quanto riferito da ‘Sky’ per la sua prossima destinazione Vecino non gradirebbe scelte di secondo piano. L’uruguaiano vorrebbe infatti approdare in un top club che si è qualificato per la prossima Champions League.Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vecino vuole la Champions: salta lo scambio con il Torino

Per l’eventuale cessione Vecino vuole dunque una squadra che giochi la Champions, è questa la condizione posta per l’addio all’Inter che escluderebbe così facendo alcune destinazioni di cui si è parlato negli ultimi giorni come.

Su tutte verrebbe meno l’ipotesi Torino di cui si è recentemente vociferato con Giampaolo che lo vorrebbe per la sua mediana. Il nuovo tecnico granata è a caccia di un giocatore fisico ma con buoni tempi di inserimento proprio come Vecino. In quest’ottica era ipotizzabile uno scambio con Armando Izzo, perfetto per la difesa a tre e pallino di Conte. Con la condiziona posta dall’uruguaiano è però destinato a sfumare.

