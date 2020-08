Europa League: designato l’arbitro di Inter-Shakhtar | I precedenti

Inter-Shakhtar, la Uefa ha scelto Szymon Marciniak come arbitro dell’incontro. I precedenti con i nerazzurri sono tre e lo score dice: una sconfitta, un pareggio e una vittoria proprio nel girone di Champions di questa stagione

INTER-SHAKHTAR SCELTO MARCINIAK/ Lunedì 17 agosto allo stadio Merkur Spiel Arena di Dusseldorf, si affronteranno Inter e Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League. Per questa importante partita, la Uefa ha designato l’arbitro Szymon Marciniak con assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo sarà invece lo scozzese Michael Collum. Al Var Pawel Gil, con Tomasz Kwiatkowski come assistente. Ma andiamo ad analizzare i precedenti della giacchetta nera con l’Inter. Il direttore di gara ha già arbitrato tre volte la squadra milanese: il suo esordio fu nefasto sconfitta 3-1 negli ottavi di Europa League con il Wolfsburg il 12 marzo 2015 e purtroppo ennesima eliminazione negli ottavi di finale, visto che anche la gara di ritorno vide la formazione tedesca espugnare 2-1 il Meazza. Bisogna aspettare fino al 6 novembre 2018, per rivedere l’arbitro dirigere una partita dei nerazzurri e questa volta fu un pareggio 1-1 con il Barcellona nel girone di Champions League. Infine il terzo incontro avvenne proprio in questa stagione, il 27 novembre 2019 vittoria 3-1 con lo Slavia Praga, ma c’è da notare l’episodio del gol annullato alla squadra di Antonio Conte e il rigore fischiato tramite Var alla formazione di casa nell’azione precedente. Ma al termine della gara l’Inter vinse comunque 3-1.