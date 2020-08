Eriksen: le sue prestazioni in Europa League stanno convincendo anche Conte

Inter, il futuro di Christian Eriksen sembra orientarsi verso una permanenza quasi certa a Milano. Il giocatore seppur con scampoli di partita, sta dimostrando sempre più il suo valore

INTER ERIKSEN AGGIORNAMENTO/ Nonostante non sia ancora riuscito a guadagnarsi una maglia da titolare, il futuro di Christian Eriksen è sempre più nerazzurro. Come ha spiegato Calciomercato.com, Marotta e Ausilio stanno cercando sia di mantenere alta la concentrazione della squadra sull’obiettivo Europa League, sia di tranquillizzare il calciatore danese sul suo futuro. Inoltre i due dirigenti, sono convinti di aver fatto un’ottima operazione di mercato acquistando il calciatore per soli 27 milioni di euro totali e che il tempo darà loro ragione sulla bontà del loro acquisto. A luglio erano arrivate diverse proposte per riportare il giocatore danese in Premier, che sono state rispedite al mittente. Intanto in Europa League l’ex giocatore del Tottenham, anche se da subentrato, sta cominciando a far vedere il suo valore e ha pure segnato il gol contro il Getafe, che ha chiuso definitivamente l’incontro per la squadra nerazzurra.

In ogni caso al termine della stagione, la dirigenza si troverà con l’allenatore Antonio Conte e insieme decideranno il futuro di Eriksen, anche se Marotta e Ausilio sono fermamente convinti a trattenere il centrocampista. Naturalmente se il calciatore danese dovesse proseguire con queste ottime, seppure parziali, prestazioni nelle ultime partite di Europa League, le probabilità di una sua permanenza in nerazzurro diventerebbero quasi certe.