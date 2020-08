Perisic: il suo futuro appare incerto ma il Bayern proverà a riscattarlo

Inter, l’attaccante Ivan Perisic non sa ancora cosa gli riserverà il futuro e soprattutto quale maglia vestirà nella prossima stagione. Il Bayern Monaco punta a riscattarlo ma vuole un grosso sconto che il club milanese non intende concedere

INTER PERISIC AGGIORNAMENTO/ Il futuro di Ivan Perisic continua ad essere incerto. Le voci di mercato non danno nessuna certezza: potrebbe restare al Bayern Monaco, tornare in nerazzurro e restarci oppure essere nuovamente ceduto dopo il suo rientro a Milano. Secondo SkySport Deutschland il club bavarese non ha ancora scartato l’ipotesi di rinnovare al giocatore la loro fiducie e di farlo rimanere alle dipendenze dell’allenatore Hansi Flick. Dopo l’ottima partita dei quarti di Champions League contro il Barcellona, il club tedesco sembra intenzionato a provare a trattenere il giocatore, il problema è che l’Inter non intende fare troppi sconti.

In ogni caso, la settimana prossima nuovo incontro tra le parti per provare a trovare un accordo che soddisfi entrambi i club. Sempre secondo il canale satellitare tedesco, non è da escludere un ritorno in nerazzurro per restarci.