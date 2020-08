Van Persie: “Lukaku gioca sereno ed è decisivo, il sogno di ogni calciatore”

Inter, l’ex attaccante Robin Van Persie ha voluto dare la sua opinione sull’attaccante della squadra di Antonio Conte Romelu Lukaku e lo ha fatto tramite un video

INTER VAN PERSIE SU LUKAKU/ L’ex attaccante Robin Van Persie, dopo aver presentato per la Uefa la seconda semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk, ha voluto dare il suo parere sull’attaccante della squadra di Antonio Conte Romelu Lukaku. L’ex calciatore, lo ha fatto tramite un video che è stato pubblicato dal sito di ‘Gazzetta.it’. Queste le sue parole: “Ha fatto la scelta giusta andando all’Inter, ha ritrovato sicurezza e ha già segnato una trentina di gol. Sta facendo bene anche in Europa e ha mostrato grande intesa con i compagni e con l’allenatore Antonio Conte, visto da fuori sembra davvero che se la stia spassando. Segna tanto, è in forma smagliante e gioca per un grande club come l’Inter. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Idea scambio ‘folle’

Sembra davvero che sia tanto felice. Negli ultimi anni allo United non lo era più, mentre all’Inter ha ritrovato la felicità. Il sogno di ogni calciatore è giocare sereno ed essere decisivo ed è proprio quello che Romelu sta facendo adesso”.