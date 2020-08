Zamorano: “Sanchez ha la forza e la mentalità per essere titolare”

Inter, l’ex attaccante Ivan Zamorano ha voluto dare la sua opinione sul suo connazionale Alexis Sanchez. L’ex giocatore si è detto convinto che l’ex Manchester United potrebbe giocare anche con Lukaku e Martinez

INTER ZAMORANO SU SANCHEZ/ L’ex attaccante dell’Inter Ivan Zamorano ha voluto parlare, durante la presentazione di un evento a cui ha preso parte, del suo connazionale Alexis Sanchez. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Sono molto contento perché era fondamentale che Alexis recuperasse il livello in cui tutti desideravamo vederlo, sia fisico che calcistico. È un peccato che si sia infortunato nell’ultima partita di Europa League perché l’Inter ne ha bisogno. Vedremo se ce la farà per la semifinale e, se Dio vuole, anche nell’eventuale finale. Dopo la pandemia era l’uomo che nell’Inter rompeva gli equilibri più di tutti, ha dimostrato ancora una volta di avere caratteristiche diverse dagli altri, soprattutto nell’uno contro uno, segnando gol decisivi e regalando assist. Ho visto Alexis raggiungere il suo massimo livello prima dell’infortunio, questo ha aiutato molto l’Inter a decidere di continuare con lui. Altri tre anni a Milano gli faranno molto bene”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

L’ex calciatore, ha poi voluto dare la sua opinione sulla possibilità che Sanchez possa contendere una maglia da titolare a Lukaku e Martinez, inoltre ha pure formulato un’ipotesi. Queste le sue parole: “Lo vedo competitivo, può essere protagonista, vedo che può essere un uomo fondamentale e credo che ci sia anche la possibilità che possano giocare tutti e tre insieme. È indubbio che Alexis ha la forza e la mentalità per giocarsela alla pari con questi due campioni e per poter essere titolare”.