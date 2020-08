D’Ambrosio: “La nostra vera forza è il gruppo” | Poi esalta Conte

Le dichiarazioni di Danilo D’Ambrosio dopo il grande successo sullo Shakhtar e l’accesso alla finale di Europa League

“Questa è una vittoria meritata, di gruppo”. Lo ha detto Danilo D’Ambrosio dopo il 5-0 allo Shakhtar e l’accesso alla finale di Europa League: “Il gruppo è la vera forza di questa squadra – ha aggiunto il laterale dell’Inter, autore del momentaneo due a zero – Tutti lottano per lo stesso obiettivo e questo è importante anche per l’allenatore che vede un gruppo motivato. Se sono contento di aver ritrovato un ruolo importante in questa squadra? Il fatto che mi inorgoglisce è che ogni stagione mi dicono che è il mio migliore anno. Dico grazie alla società che mi ha permesso di restare, al mister che mi ha dato fiducia e ai miei compagni che mi permettono di essere al top. Conte? Insegna calcio mettendoci in condizione di dare il massimo e di avere le idee chiare”.

