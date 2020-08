Capello: “Handanovic gioca con i piedi come un centrocampista”

Inter, l’ex giocatore e allenatore Fabio Capello ha voluto dare il suo parere sulla squadra titolare mandata in campo da Antonio Conte in questa fase finale di Europa League. Con una nota particolare per il portiere Handanovic

INTER CAPELLO SU HANDANOVIC/ L’ex giocatore e allenatore Fabio Capello, era ospite negli studi di Sky Sport. Il tecnico ha voluto dare il suo parere sulla squadra nerazzurra e sui titolari che sono scesi in campo in questa fase finale di Europa League. L’ex calciatore, si è soffermato molto sull’importanza che sta avendo nell’economia del gioco di Antonio Conte il portiere Samir Handanovic.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Conte ha capito che la squadra ha equilibrio, che sa difendere e attaccare. E c’è un giocatore che sta facendo giocare bene la squadra ed è il portiere: gioca con i piedi come un centrocampista, fa girare la palla e questo aiuta a far salire la squadra avversaria per poi giocare la palla lunga o far uscire la difesa“.