Europa League: i ragazzi di Conte indosseranno la classica maglia nerazzurra

Inter-Siviglia, le due squadre scenderanno in campo venerdì 21 agosto per la finale di Europa League con le maglie originali con i colori classici. I ragazzi di Antonio Conte in nerazzurro, quelli di Lopetegui in bianco

INTER-SIVIGLIA AGGIORNAMENTO MAGLIA/ Venerdì 21 agosto Inter e Siviglia si sfideranno a Colonia nel Müngersdorfer Stadion, o se preferite RheinEnergieStadion che è il nome dello sponsor, nella partita valida per la finale di Europa League. Le due squadre scenderanno in campo con le maglie classiche, visto che hanno colori completamente differenti e nessuno dei due club dovrà indossare la seconda maglia. Per l’Inter quindi casacca nerazzurra, mentre il Siviglia scenderà in campo con la maglietta bianca. Per quanto riguarda i calzettoni non potranno essere solo bianchi, ma una delle due formazioni dovrà indossare quelli neri, per evitare che si possano confondere, probabilmente quindi saranno neri per l’Inter e bianchi per il Siviglia, in modo anche di riprendere il colore delle casacche.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO: Eriksen in uno scambio tra top!

LEGGI ANCHE >>> Bastoni: “Voglio restare all’Inter e vincere tutto”