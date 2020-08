Jacobs: “Lukaku utilizza in modo ottimale la sua potenza, velocità ed efficienza”

Inter, l’ex allenatore di Romelu Likaku all’Anderlecht Ariel Jacobs ha voluto esprimere il suo parere sul netto miglioramento del suo ex calciatore in questi anni e soprattutto in nerazzurro

INTER JACOBS SU LUKAKU/ Era arrivato la scorsa estate all’Inter fortemente voluto da Antonio Conte, dopo una lunga trattativa con il Manchester United e un esborso di circa 80 milioni euro da parte della società nerazzurra. Inoltre raccoglieva l’eredità di Mauro Icardi che, a parte le questioni extra calcistiche, in campo aveva regalato più di 100 gol e vinto due volte la classifica cannonieri, seppur a pari merito prima con Luca Toni e poi con Ciro Immobile. Quando manca ancora una partita e che partita, visto che è la finale di Europa League, si può dire senza ombra di smentita che la stagione, a prescindere da quale sarà l’esito di questo incontro, di Romelu Lukaku sia andata oltre le più rosee aspettative. Il suo ex allenatore all’Anderlecht Ariel Jacobs, ha voluto dare la sua opinione sul netto miglioramento del suo ex calciatore, intervistato da Het Nieuwsblad.

Queste le parole del tecnico: “Prima era solito rimanere fermo quando un centrocampista portava il pallone, indicandosi i piedi come a chiedere al compagno di passargliela. Ora si gira in queste fasi e cerca la profondità. In questo modo può utilizzare in modo ottimale la sua potenza, velocità ed efficienza in area”.