Calciomercato, mollato dall’Inter | E’ un passo dalla Juventus

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il tramonto della pista Dzeko con l’addio di Antonio Conte. Il bomber bosniaco è dato vicinissimo alla Juventus

L’addio di Conte all’Inter, che probabilmente verrà sancito all’inizio della prossima settimana dopo il faccia a faccia con Steven Zhang, cambierebbe anche le ‘strategie’ nerazzurre sul calciomercato. Per l’attacco, ad esempio, tramonterebbe del tutto la pista che conduce ad Edin Dzeko. Per il tecnico salentino una priorità assoluta per il ruolo di vice Lukaku, per il nuovo allenatore – a meno di sorprese Massimiliano Allegri – verosimilmente no. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, ‘segnale’ pro-Allegri: Dzeko mollato, va alla Juventus

Un segnale dell’imminente arrivo di Allegri arriva proprio dal fatto che l’Inter abbia già mollato il bomber della Roma. E che lo stesso, come riporta stamane ‘Tuttosport’, venga dato a un passo dalla Juventus. Già perché il classe ’86 di Sarajevo rappresenta pure una priorità di Andrea Pirlo, oltre che il numero 9 più vantaggioso sul piano economico per la società presieduta da Andrea Agnelli. Per il quotidiano torinese l’affare è vicinissimo ad andare in porto sui 10 milioni di euro, seppur non vada escluso il coinvolgimento di qualche giovane talento bianconero, e quindi la fumata bianca a cifre inferiori.

