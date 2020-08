Gagliardini: “Sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo”

Inter, il centrocampista Roberto Gagliardini a due giorni dalla sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia ha voluto inviare un messaggio sulla situazione avvenuta e sulla stagione appena terminata

INTER GAGLIARDINI MESSAGGIO/ L’Inter ha perso 3-2 la finale di Europa League contro il Siviglia. La delusione di tifosi e giocatori è stata tanta e quindi c’è voluto qualche giorno per elaborare questa situazione, anche perché l’incontro poteva avere un epilogo diverso, ma è stato deciso più dagli episodi che dall’evidente differenza tra le due squadre, che sinceramente non c’è stata, visto l’equilibrio in campo. Il centrocampista della squadra di Antonio Conte, a due giorni dalla partita ha voluto scrivere sul suo profilo Instagram qualcosa in merito a questo fatto negativo. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Questo il suo messaggio: “Termina una stagione in cui abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi. Sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo, e nonostante il finale non sia stato come avremmo voluto, son sicuro che sarà uno stimolo ulteriore per riprovarci in futuro perché non è importante quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi”.