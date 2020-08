Capello: “Inter unica squadra che possa competere nella Champions League”

Inter, il tecnico Fabio Capello ha indicato la squadra nerazzurra come quella che potrà competere meglio rispetto alle altre formazioni italiane nella prossima Champions League, davanti a Juventus e Atalanta

INTER, CAPELLO DICHIARAZIONI/ L’allenatore Fabio Capello, ha voluto dare la sua opinione al termine della finale di Champions League vinta dal Bayern Monaco sul Psg per 1-0, sulla situazione dell’Inter con o senza Antonio Conte e delle squadre italiane in generale, nella prossima massima competizione europea, mentre si trovava negli studi di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Io credo che l’unica squadra che possa competere veramente nella Champions League che verrà è l’Inter. Conte ha un modo di giocare particolare, non molto europeo visto il calcio di questa sera, dinamico ma anche molto offensivo.

L’Inter ha tre difensori e la squadra sta sempre nella propria metà campo per fare un calcio di ripartenze. Ma io vedo questa squadra qui, poi c’è la Juventus e l’Atalanta che può essere competitiva. Vedo ancora un gap tra il calcio italiano e le altre europee”.