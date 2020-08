Ranking Uefa: la squadra nerazzurra resta in terza fascia con 48 punti

Inter, in vista dei sorteggi per i gironi della prossima Champions League la squadra nerazzurra ha la certezza di mantenere la terza fascia come nella scorsa stagione. In questo momento si trova in 18esima posizione tra le 26 squadre qualificate

INTER RANKING UEFA AGGIORNAMENTO/ Finalmente questa travagliata stagione calcistica 2019/20 è terminata e quindi si può anche stilare il ranking aggiornato dell’Uefa, in vista dei sorteggi di Champions ed Europa League. In testa alla classifica ci sono i nuovi campioni del Bayern Monaco con 136 punti, alle loro spalle le due spagnole: il Real Madrid con 134 punti e il Barcellona con 128. L’unica squadra italiana nel top 10 e quindi sicura della prima fascia nei prossimi sorteggi per i gironi è la Juventus con 117 punti al quinto posto. Bisogna però far notare che iniziando la stagione 2020/21 a tutte le squadre usciranno i punti che sono stati acquisiti nell’annata 2015/16, nel caso della Juve 18 punti a cui però vanno sommati i primi 4 di questa per la partecipazione alla prossima Champions League. Per quanto riguarda le altre squadre italiane, la Roma ha 69 punti mentre il Napoli 67, ma le due formazioni parteciperanno all’Europa League. Per quanto riguarda l‘Inter sarà una stagione importante visto che nel 2015/16 non partecipò alle coppe europee e quindi guadagna subito 4 punti per la partecipazione alla prossima massima competizione europea, senza perderne nessuno, salendo a 48 punti, inoltre qualsiasi risultato dovesse ottenere nell’annata che inizierà tra circa un mese, saranno tutti punti guadagnati. Alle spalle della squadra meneghina c’è l’Atalanta con 37,5, la Lazio con 31 e il Milan con 20,5. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

In questo momento nella classifica delle squadre qualificate alla prossima Champions League l’Inter si trova al 18esimo posto, ma qualora si dovessero qualificare anche Benfica, Dinamo Kiev Besiktas e Salisburgo, che saranno impegnate nei preliminari, scalerebbe in 22esima posizione e quindi rimarrebbe comunque in terza fascia come nella scorsa stagione.