Vecino: il giocatore compie 29 anni gli auguri da parte dell’Inter e dei tifosi

Inter, la società nerazzurra celebra il compleanno del centrocampista Matias Vecino. Probabilmente il giocatore potrebbe non rimanere a Milano nella prossima stagione ma per il momento è ancora nella rosa nerazzurra

INTER VECINO COMPLEANNO/ Nonostante la sua permanenza in nerazzurro sia tutt’altro che certa, anzi per molti il giocatore sarà uno dei sacrificati per fare cassa e puntare su altri profili a centrocampo, il suo compleanno non è passato inosservato. Il centrocampista Matias Vecino compie oggi 29 anni e la società nerazzurra, insieme a tutti i tifosi, gli ha voluto inviare i suoi personali auguri di buon compleanno. Questo il messaggio del club, direttamente dal sito ufficiale: “Nato a Canelones il 24 agosto 1991, oggi il centrocampista uruguaiano compie 29 anni e festeggia il suo quarto compleanno in nerazzurro. A Matías i migliori auguri da parte del Club e dei tifosi interisti”.

Il calciatore con i suoi gol, ha regalato vittorie importanti e pesantissime che hanno permesso alla squadra meneghina di raggiungere obiettivi importanti, come la qualificazione alla Champions nel campionato 2017/18 con la rete all’Olimpico contro la Lazio o quella nella vittoria all’ultimo minuto e in rimonta contro il Tottenham nel girone di qualificazione della Champions l’anno successivo per citarne solo alcuni e forse più importanti.