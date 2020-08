Calciomercato Inter, addio Conte: Marotta chiude il primo acquisto

Non solo il futuro di Conte a tenere banco in ottica calciomercato Inter. L’AD Marotta ha chiuso un altro colpo per la prossima stagione.

Conte o Allegri? Oppure un tecnico a sorpresa? In attesa dell’incontro di oggi tra il presidente Zhang e l’attuale tecnico nerazzurro, ci si domanda chi siederà la prossima stagione sulla panchina dell’Inter. A prescindere da questo, però, l’amministratore delegato Beppe Marotta è già a lavoro per rinforzare la rosa sul mercato. Entro 48 ore, come si legge sul quotidiano sportivo torinese ‘Tuttosport’ oggi in edicola, il club di Via della Liberazione chiuderà un altro colpo dopo Hakimi, forse il primo del post Conte. Si tratta di Sandro Tonali, giovane centrocampista già nel giro della Nazionale di Mancini, per il quale è stato trovato l’accordo con il Brescia sulla base di 30 milioni per il cartellino. Al giocatore, invece, sarà garantito un contratto di cinque anni a 2,5 milioni a stagione. Un’operazione complessiva da 42,5 milioni di euro.

