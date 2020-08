Calciomercato Inter, bomba Messi | Comunicato l’addio al Barcellona

Clamorose novità in ottica calciomercato Inter. In Argentina rivelano che Messi ha comunicato al Barcellona l’intenzione di andare via.

Lionel Messi è pronto a fare la guerra al Barcellona. La rivelazione del portale argentino ‘Tyc Sports‘ è destinata a rivoluzionare questa sessione di calciomercato. Il sei volte Pallone d’Oro avrebbe comunicato tramite PEC al club catalano l’intenzione di esercitare la clausola presente nel suo contratto che gli permette di liberarsi a costo zero al termine di ogni stagione. Per i blaugrana la clausola è scaduta lo scorso 30 giugno e sarebbe disposto a venire incontro al giocatore, chiedendo una cifra molto inferiore ai 700 milioni di euro fissati per la rescissione, per cederlo. La ‘Pulce’, invece, sostiene che la clausola è valida fino al 31 agosto, scadendo al termine di ogni stagione calcistica che quest’anno si è protratta a causa del coronavirus.

Tra le possibili destinazioni di Messi – che secondo l’emittente ‘Onda Cero’ non si presenterà alle visite mediche previste nel week end in casa Barcellona e non prenderà parte agli allenamenti – ci sarebbe anche l’Inter. Tornano alla mente le parole dell’ex presidente Moratti, spesso possibilista per il colpaccio, oltre al post della tv di Suning prima del match contro il Napoli, con l’immagine di Messi in maglia nerazzurra sul Duomo di Milano. Ma attenzione alla concorrenza: dal Manchester City di Guardiola al Paris Saint-Germain dell’amico Neymar, gli scogli sono molti. Senza dimenticare il ricchissimo ingaggio. Ma oggi è tempo di sognare.

