Inter, la verità su Conte: modificato il contratto dell’allenatore!

Il summit di martedì scorso tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter ha sancito la pace: si va avanti insieme e tutto torna come prima. Anzi no. Perché ad un certo momento del vertice, a Somma Lombarda arrivò l’avvocato Capellini, l’uomo dei contratti nerazzurro, che si è unito al presidente Zhang, al direttore sportivo Ausilio, agli amministratori delegati Marotta e Antonello oltre ovviamente al tecnico Conte. I più pessimisti si aspettavano che la sua presenza dovesse portare alla risoluzione consensuale del rapporto, con l’Inter che sarebbe stata pronta a pagargli 8 milioni di euro di buonuscita, ossia la differenza tra il suo stipendio da 12 milioni e quello che sarebbe stato proposto ad Allegri per due anni. Invece, secondo le rivelazioni di ‘Tuttosport’, il legale nerazzurro sarebbe servito a modificare il contratto, inserendo clausole di comportamento per evitare nuovi sfoghi pubblici dell’ex Ct della Nazionale, già ‘minacciato’ in passato di licenziamento per giusta causa.

