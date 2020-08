Calciomercato, giallo Tonali | Sorpasso Milan, è fatta per l’Inter

Sandro Tonali è al centro di un derby di calciomercato Inter e Milan. Informazioni contrastanti sul futuro del mediano del Brescia.

La trattativa che riguarda Sandro Tonali sta prendendo i contorni del giallo dell’estate. Fino a qualche ora fa sembrava fatta per il trasferimento del giovane centrocampista del Brescia e della Nazionale italiana all’Inter. L’intesa con il calciatore c’è da tempo e con le ‘Rondinelle’ andrebbe trovato soltanto l’accordo sulla cifra da pagare per il prestito oneroso e quella per l’obbligo di riscatto, per un totale di circa 35 milioni di euro bonus compresi. L’ufficialità dell’operazione, però, tarda ad arrivare e ha permesso al Milan di tornare in gioco. Tanto che secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it‘, ci sarebbe stato il sorpasso dei rossoneri.

Calciomercato Milan, la strategia per ‘rubare’ Tonali all’Inter

Non è un mistero che da bambino Tonali fosse un tifoso del Milan e che, nonostante la somiglianza con Pirlo, il suo idolo fosse il Gattuso. Sfruttando lo stallo dell’Inter, Maldini avrebbe avuto un nuovo contatto con il presidente dei bresciani Cellino dopo aver chiesto al fondo Elliott la possibilità di alzare l’offerta per superare quella dei ‘cugini’. I rossoneri lo stanno tentando con un progetto più giovane e sereno di quello nerazzurro, ma in Via della Liberazione continua a filtrare ottimismo. L’ottimo rapporto tra l’AD Marotta e l’avvocato Bozzo – agente di Tonali – sembra far dormire sonni tranquilli.

L’impressione è che l’Inter stia aspettando di operare qualche cessione prima di poter annunciare Tonali. Il Milan però non molla. Conte spera non ci sia un finale a sorpresa.

