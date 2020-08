Kante-Palmieri: Antonio Conte vuole fare la spesa al Chelsea

Inter, il tecnico Antonio Conte ha inserito nei primi posti della sua lista della spesa per Beppe Marotta e Piero Ausilio i nomi del centrocampista Kanté e del terzino Palmieri. Il club meneghino vuole fare la spesa a Londra

INTER KANTE’-PALMIERI AGGIORNAMENTO/ Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, dopo aver trovato la giusta intesa con la società per proseguire il progetto anche il prossimo anno, ha dettato la lista della spesa a Beppe Marotta e Piero Ausilio. In cima all’elenco delle sue richieste c’è il centrocampista del Chelsea N’Golo Kante. Come ha spiegato il QS, per portare a Milano il giocatore servono almeno 50-60 milioni di euro e soprattutto, pare che ci sia anche un forte interessamento del Real Madrid, squadra che sembra essere molto gradita al calciatore francese, anche per il fatto che è allenata dal suo connazionale Zinedine Zidane. Inoltre, rimanendo sempre in casa Chelsea, il Tuttosport ha spiegato che il tecnico nerazzurro non si accontenta dell’acquisto di Kolarov, ormai quasi certo dalla Roma, ma ha chiesto espressamente anche Emerson Palmieri.

L’intenzione dell’Inter è di acquistare il giocatore brasiliano naturalizzato italiano, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma c’è anche un’ipotesi clamorosa: secondo ‘Il Giorno’, potrebbe andare in scena una mega scambio da 180 milioni di euro: per Kante (60) ed Emerson (30), i nerazzurri metterebbero sul piatto i cartellini di Skriniar e Brozovic, valutati entrambi 45 milioni.