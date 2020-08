Ndombele: il Tottenham non vuole perderci e lo valuta 55 milioni di sterline

Ndombele: il Tottenham non vuole perderci e lo valuta 55 milioni di...

Inter, il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele sul quale c’è un forte interesse della squadra meneghina, viene valutato dalla società inglese 55 milioni di sterline pari a quasi 62 milioni di euro.

INTER NDOMBELE AGGIORNAMENTO/ Notizie di mercato arrivano dall’Inghilterra e riguardano il calciatore del Tottenham Tanguy Ndombele, che interessa all’Inter. Secondo il Daily Express, la società inglese avrebbe fissato il prezzo del suo calciatore a 55 milioni di sterline, circa 62 milioni di euro al cambio attuale. L’intenzione del club londinese, è di rivendere il proprio centrocampista almeno allo stesso prezzo per cui è stato pagato un anno fa al Lione. Viceversa la società milanese non intende investire tale cifra e cerca di far ragionare il Tottenham, sulla base della flessione del calciomercato e del suo valore a causa della pandemia.

Inoltre bisogna tener presente che il giocatore quest’anno ha raggiunto le 29 presenze tra Premier League e coppe con 2 gol segnati, ma non ha avuto un’annata eccezionale.