Calciomercato Inter, 70 milioni: Marotta cala il tris per Conte

Colpo di scena in ottica calciomercato Inter. L’AD Marotta pronto a sborsare 70 milioni di euro per tre acquisti molto graditi a mister Conte.

Con il benestare del presidente Zhang, l’allenatore Antonio Conte ha presentato all’amministratore delegato Beppe Marotta la lista degli acquisti per questa sessione di mercato. Tre sono i ruoli in cui il tecnico dell’Inter vuole che si intervenga e i nomi fatti hanno un denominatore in comune: giocano tutti nel Chelsea. Per l’esterno sinistro l’obiettivo primario è l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, a centrocampo il sogno resta il francese N’Golo Kante, mentre come vice Lukaku si punta di nuovo sull’altro transalpino Olivier Giroud. Secondo ‘Sport Mediaset’, i nerazzurri avrebbero presentato un’offerta da 70 milioni di euro per prenderli tutti e tre. Difficile che i londinesi possano accettarla, valutandoli complessivamente intorno ai 100 milioni. Ad ogni modo l’Inter dovrà prima cedere per fare cassa. Conte ha fretta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, via Eriksen: scambio da 50 milioniInter,

Marotta e Ausilio vanno ko: ha vinto Conte – VIDEO