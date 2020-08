Calciomercato, Tonali al Milan non è ufficiale | “Inter in corsa!”

Sandro Tonali è al centro di un giallo che riguarda il calciomercato Inter e il calciomercato Milan. Le ultime novità sul centrocampista del Brescia.

“E’ fatta con l’Inter“. Anzi no: “L’Inter lo ha mollato, è fatta con il Milan“. Negli ultimi giorni gli annunci sul futuro di Sandro Tonali si sono moltiplicati, complici anche le dichiarazioni del presidente Cellino, contribuendo a creare una confusione intorno al giocatore, che di certo non farà piacere al giovane centrocampista della Nazionale italiana. Eppure nel week end sembrava essere arrivata la schiarita decisiva. Dopo averlo avuto in pugno per settimane, l’Inter sembrava essersi tirata definitivamente indietro, lasciando via libera ai ‘cugini’ rossoneri che nel frattempo avevano trovato l’accordo con il Brescia sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 25 milioni più 3 di bonus.

Calciomercato Milan, Tonali vicino. Ma l’agente spinge ancora per l’Inter

Anche Tonali avrebbe trovato l’accordo con il Milan sulla base di un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione. Una cifra inferiore ai 2,5 milioni che gli proponeva l’Inter: a fare la differenza sarebbe stata la prospettiva di avere più chances di giocare titolare con Pioli rispetto a Conte e la sua fede rossonera. A ritardare la fumata bianca sarebbe stato il suo agente Beppe Bozzo, che preferirebbe portarlo in nerazzurro anche per questioni di commissioni. Adesso arriva l’annuncio a sorpresa di Stefano Donati, giornalista sportivo di ‘Top Calcio 24’: “Cellino è infastidito per la notizia di Tonali al Milan che, a suo dire, arriva dall’agente del giocatore e in questo momento non è ancora definita”.

L’Inter aveva chiesto tempo al Brescia, che invece ha avuto fretta di chiudere. Per questo Tonali, salvo altri colpi di scena, alla fine andrà al Milan.

