Salcedo: il Verona si aspetta il rinnovo del prestito del giovane attaccante

Inter, in settimana si dovrebbe conoscere il futuro del giovane attaccante Eddie Salcedo. L’Hellas Verona e il suo tecnico Ivan Juric si augurano di avere anche per la prossima stagione l’attaccante in prestito

INTER SALCEDO AGGIORNAMENTO/ Il calciatore ex Primavera dell’Inter, che l’anno scorso ha disputato il suo terzo campionato da professionista in serie A nell’Hellas Verona, con uno score di 17 presenze e una rete, il 3 novembre nella sfida di campionato contro il Brescia, è pronto per una nuova stagione. La squadra veneta si augura di poter riavere Eddie Salcedo in rosa anche per il prossimo campionato e sta aspettando una risposta positiva, da parte del club meneghino. Il prestito è terminato il 31 agosto e quindi l’attaccante italo-colombiano, essendo nato a Genova il 1 ottobre 2001, è tornato alla base in attesa che Marotta e Ausilio decidano il suo futuro. Come ha spiegato nell’edizione odierna il Corriere di Verona, la squadra scaligera e il suo tecnico Ivan Juric, che vede delle grosse potenzialità nel giovane attaccante, si augurano che la società nerazzurra riconfermi nuovamente il prestito anche per la prossima stagione.

In ogni caso, visto che a breve quasi tutte le squadre inizieranno, o la stanno già facendo, la preparazione per il nuovo campionato che, a parte Inter e Atalanta, inizierà per tutti il 19 settembre, nei prossimi giorni si dovrebbe sapere la nuova destinazione del giovane quasi 19enne.