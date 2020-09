Calciomercato Inter, De Vrij e Bastoni Conte li considera incedibili

Inter, i difensori Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni sono considerati incedibili da Antonio Conte. Discorso diverso per Milan Skkriniar e Diego Godin che in caso di offerte importanti possono lasciare Milano

INTER AGGIORNAMENTO DI MERCATO/ Alcune notizie di mercato e aggiornamenti in casa Inter. Iniziamo da due giocatori che non rientrano nel progetto e che sono ritornati dai loro prestiti rispettivamente dalla Lokomotiv Mosca e dalla Fiorentina. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, sia Joao Mario che Henrique Dalbert, che il club nerazzurro vorrebbe vendere, per il momento non hanno richieste se non per prestiti. Per quanto riguarda il terzino brasiliano, si era fatto sotto il Basaksehir, ma da quanto riportato da Calciomercato.com, il calciatore avrebbe informato il suo agente che la destinazione turca non è di suo gradimento e quindi ha gentilmente rifiutato questa possibilità.

Per quanto riguarda i calciatori della difesa che Antonio Conte considera incedibili, come ha informato Tuttosport nell’edizione odierna, ci sono solo Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Per quanto riguarda Diego Godin e Milan Skriniar, qualora dovessero arrivare offerte importanti, possono tranquillamente essere ceduti.