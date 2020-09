Inter, tegola per Conte | UFFICIALE: infortunio in Nazionale

Le ultime news Inter riportano un infortunio di un titolarissimo di Conte in Nazionale. Niente gare di Nations League, torna a Milano.

Brutta tegola per Antonio Conte. La notizia arriva dal sito ufficiale della Federcalcio olandese e riguarda l’infortunio subito da Stefan De Vrij con la Nazionale. Il difensore dell’Inter tornerà subito a Milano per svolgere ulteriori accertamenti e verificare la gravità del guaio fisico di cui non si parla in modo specifico nel comunicato emesso dagli Oranje. Il centrale nerazzurro salterà quindi le sfide di Nations League contro la Polonia e l’Italia, ma a rischio è anche l’inizio del campionato di Serie A. Considerando che l’Inter deve ancora fare la preparazione, si tratta di un duro colpo per il tecnico salentino, costretto probabilmente a rilanciare Ranocchia.

