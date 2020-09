Serena: “Quando andai al concerto di Springsteen anziché a cena con Pellegrini”

Inter, l’ex attaccante Aldo Serena ha confermato che saltò la cena con l’allora presidente Ernesto Pellegrini per non perdere il concerto di Bruce Springsteen allo stadio Giuseppe Meazza

INTER SERENA ANEDDOTO/ L’ex attaccante delle quattro squadre di Milano e Torino Aldo Serena, capocannoniere con l’Inter dei record di Trapattoni nel campionato 1988/89, ha voluto rispondere alla domanda di un follower sul suo passato. Gli aveva domandato, se era vero che nel 1985 non era andato a una cena con il presidente Ernesto Pellegrini, che doveva informarlo del suo passaggio alla Juventus, perché doveva andare a vedere il concerto di Bruce Springsteen dal vivo allo stadio Meazza.

Queste le sue parole, a conferma di quello che accadde ormai più di 35 anni fa: “Mi aveva convocato per cena il 21/6/85 per parlarne, i termini scadevano due giorni dopo . Gli dissi che non era possibile, dovevo andare al concerto. Mi disse che dovevamo vederci assolutamente. Andai alle 0,30 tutto sudato, persi 3 dei bis finali, mannaggia”. Il giocatore vanta 357 presenze in serie A con 115 gol, in nerazzurro ne ha 165 con 56 reti.