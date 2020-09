Calciomercato Inter, svolta improvvisa: va alla Juventus con lo scambio

Nuovo intreccio tra il calciomercato Inter e il calciomercato Juventus. Che batosta per Conte: se ne va da Pirlo con uno scambio.

Le priorità dell’Inter per quanto riguarda il mercato in entrata sono chiare. Mister Conte vuole un grande colpo a centrocampo ed il nome in cima alla sua lista è quello di N’Golo Kante. Senza cessioni, però, sarà impossibile strapparlo al Chelsea che lo valuta 50-60 milioni di euro. La prima alternativa porta sempre in Premier League e risponde al nome dell’altro francese Tanguy Ndombele. Per Mourinho è cedibile e vorrebbe scambiarlo con Skriniar. I nerazzurri hanno preso tempo, consentendo l’inserimento della Juventus. Secondo fonti inglesi riportate da ‘calciomercato.it‘, i bianconeri potrebbero beffare il club meneghino attraverso un affare che prevederebbe la cessione di uno tra Bernardeschi, Ramsey e Douglas Costa più un conguaglio in denaro in favore del Tottenham. Sta a Marotta evitare la batosta.

