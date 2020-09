Inter, telefonata di Conte | Terzo colpo low cost dopo Kolarov e Vidal

Svolta in ottica calciomercato Inter in entrata. Dopo gli acquisti di Kolarov e Vidal, nuovo acquisto low cost per la squadra di Antonio Conte.

Non c’è due senza tre. L’Inter prosegue nella sua campagna acquisti low cost dopo gli oltre 60 milioni di euro spesi prima dell’apertura ufficiale del calciomercato per l’arrivo di Hakimi dal Real Madrid (via Borussia Dortmund) ed il riscatto di Sensi dal Sassuolo. Il primo colpo risponde al nome di Aleksandar Kolarov: ieri impiegato nell’ultima mezz’ora scarsa contro la Russia, il difensore serbo è atteso a Milano tra lunedì e martedì per le visite mediche e la firma sul contratto di un anno (con opzione per un’altra stagione) a 3,5 milioni di euro, mentre alla Roma andranno 1,5 milioni bonus compresi. CLICCA QUI per le altre notizie sui nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba Eriksen: lo vuole il Milan!

Calciomercato Inter, Conte chiama Vidal. Poi l’ex pupillo della Nazionale

Arturo Vidal è il secondo grande colpo. In Spagna erano convinti che l’ufficialità dell’addio al Barcellona sarebbe arrivato già ieri. Così non è stato, ma l’Inter spera di riuscire a chiudere nel week end, cosicché possa essere a disposizione di Conte sin dal primo giorno ufficiale di ritiro che parte il prossimo 7 settembre. I blaugrana sono disposti a liberarlo a costo zero, ma non vogliono riconoscere una buonuscita all’ex mediano della Juventus. Ad ogni modo, il tecnico salentino è già in contatto con il cileno: telefonate frequenti per spiegargli il suo progetto e come vuole impiegarlo nello scacchiere nerazzurro. Ma, come detto, non finisce qui. Perché Marotta e Ausilio stanno per chiudere un altro acquisto dai costi molto contenuti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE: beffa in attacco. Ha firmato

Si tratta di Matteo Darmian: jolly difensivo che fu punto fermo della Nazionale italiana quando Conte era Ct. Proprio l’allenatore dell’Inter ha dato il benestare all’affare che con il Parma dovrebbe andare in porto per una cifra tra i 2,5 e i 5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Suarez alla Juve libera Dzeko per l’Inter: le ultime