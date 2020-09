Juary: “L’Inter con Conte può fare veramente molto bene”

Inter, l’ex attaccante Juary era presente ad un evento e ne ha approfittato per parlare anche del campionato italiano che inizierà tra due settimane. L’ex giocatore vede positivamente la stagione per la squadra di Antonio Conte

L’indimenticabile attaccante di, soprattutto per le sue esultanze intorno alla bandierina dopo un gol Jorgeera presente alla conferenza stampa di presentazione del progetto Samba do Bellizzi, del quale è uno dei collaboratori. Durante l’evento ha avuto modo di parlare anche diche si sarebbero dovute affrontare nella prima giornata di campionato, ma l’incontro è stato spostato dopo la seconda giornata, il 30 settembre, su richiesta della squadra nerazzurra che ha terminato la scorsa stagione il 21 agosto, a causa dell’impegno nella competizione europea dove, unica italiana, ha disputato la finale dipersa 3-2 contro ilGli hanno chiesto un paragone tra il suodel 1980-81 terminato decimo nonostante partisse da -5 e quello del 1981-82 addirittura ottavo in un campionato che aveva solo 16 squadre e non 20 come oggi e in merito ha dichiarato: “, noi abbiamo fatto 10 anni di, ci siamo salvati con -5 e terremoto. Ilpenso che stia lavorando bene, penso possanoe riuscire in quello che abbiamo fatto noi”. Gli hanno domandato quale sarà la favorita per loe lui ha risposto: “Penso resti laanche se l’con Conte può fare veramente molto bene. Lacon Cristianocredo che è sempre avanti a tutti, sono più forti, poi dietro, credo che però sarà un grane occhio anche all’“. Per le altre news sull’Inter

