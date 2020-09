Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: proposta di scambio con la Juventus

Clamoroso intreccio tra il calciomercato Inter ed il calciomercato Juventus. Si lavora per uno scambio tra le squadre di Conte e Pirlo.

Da mesi i massimi dirigenti dei principali club italiani ripetono la stessa cosa: sarà un calciomercato di scambi. La crisi economica che ha fatto seguito alla pandemia da coronavirus ha imposto lo stop agli investimenti per ridurre le perdite, con rarissime eccezioni come il Chelsea. E allora spazio alla creatività per riuscire a mettere a bilancio una plusvalenza. La Juventus ha indicato la strada con lo scambio tra Arthur e Pjanic con il Barcellona che ha permesso di sistemare un po’ i bilanci. I bianconeri provano a fare il bis e, sfruttando i buoni rapporti tra i presidenti Agnelli e Zhang in seno all’ECA, potrebbe coinvolgere proprio l’Inter.

Calciomercato, scambio Inter-Juventus: le ultime di InterLive

L’Inter sta chiudendo l’acquisto di Matteo Darmian dal Parma per 2,5 milioni di euro. Un altro giocatore eclettico per Antonio Conte che, al pari dell’altro nuovo arrivo Kolarov e di D’Ambrosio, può agire sia nella difesa a tre che da esterno di centrocampo. Una abbondanza che vorrebbe sfruttare proprio la Juve: secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, i bianconeri hanno sondato il terreno per capire se c’è la possibilità di regalare a Pirlo il jolly difensivo napoletano. Per convincere i nerazzurri a far partire l’ex torinista, sul piatto verrebbe messo il cartellino di Cuadrado. Il colombiano ha fatto sapere che quest’anno non vuole più giocare da terzino come fatto con Allegri prima e Sarri poi.

Entrambi classe 1988, militano nelle rispettive squadre da tempo e quindi il costo dei cartellino è stato quasi tutto ammortizzato. Conte stima Cuadrado, ma difficilmente darà l’ok alla cessione di D’Ambrosio.

