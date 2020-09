Alonso ed Emerson hanno detto si: trattativa serrata col Chelsea

L’Inter potrebbe presto avere Vidal a disposizione ma non solo: dal Chelsea, infatti, potrebbe arrivare uno dei due esterni richiesti da Conte. Come riferisce La ‘Gazzetta dello Sport’, Marotta ha il doppio si di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, due nomi importanti che arricchirebbero ulteriormente la batteria degli esterni. Conte preferirebbe lo spagnolo ma costa di più, mentre il brasiliano è decisamente più accessibile. Molto dipenderà dalle operazioni in uscita del club, con Brozovic e Skriniar i maggiori indiziati.

