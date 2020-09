Calciomercato Inter, addio con risoluzione | Le ultime

Asamoah lascerà sicuramente l’Inter dopo due stagioni, l’ultima praticamente passata tra panchina e tribuna. Ecco tutti i dettagli

Kolarov giocherà soprattutto come centrale di sinistra nella difesa a tre, in alternativa a Bastoni, per questo l’Inter resta ancora attiva sul fronte laterale mancino. Dovrebbe arrivare ad Appiano uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi messi sul mercato dal Chelsea. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, sia l’italo-brasiliano che lo spagnolo hanno già dato il loro benestare al trasferimento in nerazzurro. Prima, però, il club targato Suning dovrà necessariamente disfarsi di Dalbert e Asamoah.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

Calciomercato Inter, via Asamoah: possibile risoluzione del contratto

L’ex Nizza è nel mirino di diverse società straniere, oltre che di Atalanta e Sassuolo, con Marotta e Ausilio che sperano di liberarsene a titolo definitivo. ‘Impresa’ non facile, considerato poi che servirebbe una proposta da almeno 12 milioni di euro per evitare una minusvalenza. Per quanto riguarda il ghanese, quest’anno per lui solo panchina o tribuna a causa di continui problemi al ginocchio, non si esclude invece a risoluzione del contratto in scadenza nel giugno 2021. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

Calciomercato Inter, Eriksen destinazione a sorpresa | Soldi e scambio