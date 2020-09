Godin sempre più vicino al Cagliari: i sardi hanno fretta di chiudere

Il Cagliari ha fretta di chiudere per Godin. Dopo Bruno Alves e van der Wiel, il presidente Giulini ha intenzione di portare un altro pezzo grosso nell’Isola per costruire una squadra in grado di competere per l’Europa League. Godin si sposerebbe bene nello scacchiera tattico di Di Francesco e il Direttore sportivo Pierluigi Carta spera di chiudere al più presto: “La trattativa è viva, stiamo facendo di tutto per portarlo a Cagliari. E’ un’operazione molto delicata, molto dipenderà dall’Inter. Noi faremo uno sforzo economico non indifferente” ha concluso.

