Lo United tenta Perisic: servono almeno 15 milioni

Il Manchester United starebbe pensando alla Serie A per il mercato in entrata: come riferisce il ‘The Telegraph’, Ivan Perisic è uno dei nomi che interessa ai ‘Red Devils’. La richiesta dell’Inter è di 15 milioni, cifra decisamente più bassa rispetto a Douglas Costa, per il quale la Juventus ne pretende 30. Non è comunque da escludere la permanenza del croato che potrebbe diventare una sorpresa per l’attacco dell’Inter.

