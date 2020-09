Pinamonti vice Lukaku: con il suo ritorno sfumerebbe Llorente

Pinamonti vice Lukaku: con il suo ritorno sfumerebbe Llorente

Pinamonti potrebbe tornare all’Inter e ricoprire il ruolo di vice Lukaku. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’esperienza bis in nerazzurro potrebbe però costare alla società 19 milioni di euro e 3 milioni netti a stagione per il giovane, una spesa decisamente sostanziosa rispetto alle alternative proposte nei giorni scorsi a costo zero. Pinamonti è una possibilità, paradossalmente la più cara e nemmeno la prima scelta; il suo arrivo, però, determinerebbe l’abbandono a Fernando Llorente, in uscita dal Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma