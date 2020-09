Calciomercato Inter, bomba in diretta | Attacco a Conte

Intervenuto in diretta il giornalista di ‘Sky’, Fabio Caressa ha commentato la situazione in casa Inter senza risparmiare frecciatine a Conte

Tra campo e mercato continua a lavorare l’Inter di Antonio Conte che si appresta ad iniziare la stagione 2020/21 dopo aver sfiorato il successo in Europa League, un traguardo sfumato solo in finale contro il Siviglia. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di ridurre il gap con la Juventus di Pirlo e il mercato in questo senso diventa fondamentale. Un operato che però non sembra essere troppo piaciuto al giornalista di ‘Sky’ Fabio Caressa, che intervenuto in diretta ha detto: “Nainggolan mi piace molto, credo che lui e Conte debbano parlarsi, perché secondo me stimolato nella giusta maniera potrebbe essere il secondo vero acquisto dell’Inter. Il primo ritengo sia Hakimi. Sanchez? Era importante riscattarlo, ma dal suo ritorno in Italia lo abbiamo visto ancora poco. Hakimi, invece, mi piace tantissimo già dai tempi di Dortmund. Mi sembra particolarmente adatto a fare il quinto a destra. Non vedo squadre che si siano avvicinate alla Juventus per la verità. I giocatori da prendere erano Tonali e Kulusevski e uno lo ha preso la Juve…poi bisogna vedere la punta bianconera chi sarà. Non so fino a che punto l’Inter sia più vicina”. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, dal mercato a Conte: attacco diretto di Caressa

Caressa ha quindi proseguito sul mercato: “La Juve ha ancora Dybala, Ronaldo, ha preso Kulusevski e ora prenderà un attaccante”. Dopo la visione di insieme sul mercato il noto giornalista ha preso di mira Conte.

“Conte è diventato un po’ autoreferenziale in alcune cose, fa quello che Allegri chiama ‘cazzeggio creativo‘, ossia parlare con gente fuori dal suo mondo ogni tanto durante la stagione. Ciononostante lo stimo tanto e lo scorso anno ha fatto un gran lavoro”.