Smalling nel mirino: Perisic, Joao Mario o Brozovic per lo scambio con lo United

Chris Smalling continua ad essere un nome caldo in entrata per l’Inter. Il difensore centrale di proprietà dello United dovrebbe rientrare alla Roma entro la fine del mercato, sempre che la trattativa si sblocchi. L’Inter resta vigile e potrebbe inserirsi offrendo una contropartita: le ultime parlano dell’inserimento di Joao Mario, Perisic o Brozovic per convincere i ‘red devils’ a dire si.

