Conte non molla Kante: con lui e Vidal sarà mediana da scudetto

Antonio Conte non demorde all’idea di avere Kante. L’operazione, molto complessa, è subordinata soprattutto dalle cessioni che dovranno essere effettuate per ricavare un sostanzioso tesoretto. Secondo ‘il Corriere dello Sport’, il tecnico sogna una mediana con lui e Vidal per vincere lo scudetto, ma anche l’arrivo del cileno non è così semplice come sbandierato negli ultimi giorni.

