Godin si riavvicina al Cagliari: ridotta la distanza per l’ingaggio

Godin si riavvicina al Cagliari: ridotta la distanza per l’ingaggio

Sembrava avvicinarsi alla Roma con allegato scambio con Fazio, invece Godin sembra nuovamente verso la via di Cagliari. Come riporta ‘La ‘Gazzetta dello Sport’, le due società sembrano aver trovato l’accordo per l’indennizzo e il giocatore sembra aver trovato l’accordo per l’ingaggio: la differenza tra le società sarebbe di circa 400mila euro, decisamente ridotta rispetto al milione dei giorni scorsi; d’altro canto, anche per quanto concerne il salario annuale le parti avrebbero compiuto dei passi in avanti importanti, tant’è che l’accordo sembra davvero vicino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma