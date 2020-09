Calciomercato Inter, affare alla Lukaku | Doppio addio per Kante

Una doppia cessione di Perisic e Skriniar potrebbe permettere all’Inter di raccogliere le risorse economiche per dare l’assalto a Kante

Il sogno per il centrocampo di Antonio Conte resta sempre N’Golo Kante. Il mediano del Chelsea ha un prezzo molto elevato e l’Inter dal canto suo punta a lavorare prima in uscita per incamerare la cifra giusta da riversare sul francese per convincere i londinesi. Milan Skriniar e Ivan Perisic potrebbero portare in dote i soldi necessari ad andare all’assalto di Kante. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare con la Sampdoria | I dettagli

Calciomercato Inter, addio a Skriniar e Perisic: soldi freschi per Kante

Tra i calciatori nerazzurri ad avere più mercato c’è senz’altro Milan Skriniar che potrebbe lasciare l’Inter per una cifra non lontana dai 45 milioni di euro in direzione Paris Saint Germain. Per quanto riguarda Perisic c’è invece il Lipsia con un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 12 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, impasse Godin-Cagliari | Ipotesi scambio con la Roma

Queste due possibili cessioni finanzierebbero il colpo Kante, Coi soldi incassati, circa 57 milioni, l’Inter andrebbe all’assalto del Chelsea con tale cifra più bonus per provare a convincere i londinesi in una sorta di affare ‘alla Lukaku’. I ‘Blues’ dal canto loro potrebbe dire no alla prima proposta chiedendo di alzare parte fissa di qualche milione per portare a compimento l’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba in diretta | Attacco a Conte