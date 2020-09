Infantino: “Il campionato italiano è stato veramente appassionante un questi ultimi anni?”

Inter, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha aperto alla possibilità di introdurre i play-off nei vari campionati e naturalmente anche in Italia per rendere i tornei più interessanti

INTER INFANTINO SERIE A PLAY-OFF/ La possibilità di introdurre i play-off nel campionato italiano, potrebbe essere un’ipotesi per rendere più interessante la nostra serie A, sia per le televisioni che per liberare spazio nel calendario internazionale. Durante il 70° congresso del massimo ente calcistico mondiale, che si è fatto in video conferenza, questo è stato il pensiero di Gianni Infantino al termine della manifestazione. Queste le sue dichiarazioni in merito, riprese dall’Ansa: “Credo che, specialmente in questo periodo complicato, sia necessario mettere varie idee sul tavolo”.

In ogni caso tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e infatti il massimo dirigente della Fifa ha detto che non ha una risposta finale a questa possibilità, ma che comunque sia importante fare queste proposte su cui si può discutere e ha dichiarato: “Come fare per rendere una competizione più interessante? Il campionato italiano è stato veramente appassionante un questi ultimi anni? Che tipo di torneo è se il 90% delle squadre possono ambire al massimo al secondo posto? Porsi queste domande, non solo in Italia ma ovunque, è più che legittimo. Bisogna capire se si può pensare ad altro”.