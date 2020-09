Lautaro: dalla Spagna le motivazioni per il suo mancato trasferimento al Barcellona

Inter, dalla Spagna arrivano tutti i retroscena che riguardano la trattativa che non ha avuto modo di concludersi tra la squadra meneghina e il Barcellona per il trasferimento in Spagna di Lautaro Martinez

INTER LAUTARO BARCELLONA RETROSCENA/ Dalla Spagna, arrivano nuove delucidazioni sulla trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Sono stati ben 15 gli incontri tra i dirigenti delle due società calcistiche, per trovare un accordo per portare in Spagna il calciatore argentino. Come ha spiegato il ‘Mundo Deportivo’, il negoziato non ha mai avuto alcuna possibilità di concludersi, perché il club catalano non ha potuto soddisfare la richiesta da parte del club italiano, di un investimento di almeno 90-100 milioni di euro per l’attaccante. La scorsa settimana, il club spagnolo aveva incontrato i procuratori del giocatore Beto Yaqué e Rolando Zarate e ha offerto al loro assistito la possibilità di un contratto da 10 milioni di euro a stagione, ma la speranza di riempire di soldi il loro assistito si è scontrata con l’impossibilità da parte del Barcellona di soddisfare le richieste economiche del club lombardo. Alla fine i catalani si sono ‘accontentati’ del calciatore olandese Memphis Depay, attaccante del Lione, che però non sono ancora riusciti ad acquistare, visto che prima dovranno a loro volta vendere qualche esubero. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Probabilmente in ottobre il club nerazzurro rinnoverà il contratto del proprio attaccante fino al 2025, con un cospicuo adeguamento rispetto alla cifra che prende attualmente.