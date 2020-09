Nainggolan può ritornare al Cagliari: Vidal lo spinge in Sardegna

L’arrivo di Arturo Vidal spinge Nainggolan al ritorno in Sardegna. Come riferisce ‘Tuttosport’, il belga sembra avere nuovamente le valigie in mano per andare a giocare con continuità altrove. Da tempo si parla di un possibile ritorno tra le fila dei sardi, pronti a riaccoglierlo e metterlo a disposizione di Di Francesco.

