Vidal: la telenovela è terminata il cileno è nerazzurro. Subito in campo con la Fiorentina?

Inter, il centrocampista Arturo Vidal è atteso questa sera a Milano e domani mattina farà le visite mediche di routine per poi poter essere finalmente a disposizione di Antonio Conte

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ Finalmente è terminata la telenovela di Arturo Vidal all’Inter. Dopo un corteggiamento iniziato lo scorso anno, con il nuovo allenatore Antonio Conte che sperava sin dall’inizio della sua nuova avventura in nerazzurro di avere al suo fianco il centrocampista avuto anche alla Juventus, da stasera potrà riabbracciare il suo pupillo. Il calciatore potrebbe essere schierato già sabato prossimo contro la Fiorentina, visto che dopo il suo arrivo a Milano in serata e le visite di routine di lunedì mattina, avrà quasi una settimana per farsi trovare pronto per la sfida con i viola. L’intenzione del tecnico nerazzurro sembrerebbe orientata verso questa possibilità, naturalmente bisognerà poi vedere chi saranno gli altri giocatori che lo affiancheranno nella mediana nerazzurra. Il cileno ha già scelto il numero di maglia, sarà il 22 quello che aveva anche al Barcellona e che però ai tifosi interisti evoca un certo Diego Milito, ma la sua intenzione sarebbe quella di riavere la numero 8 che per il momento appartiene a Matias Vecino, che però dovrebbe lasciare il club meneghino.Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Bomba dall’Inghilterra: Marotta ci prova per Dele Alli

LEGGI ANCHE >>> Godin offerto alla Roma: spunta l’inaspettato derby con il Cagliari

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zhang: “Vertice con Conte e sogno Messi, vi spiego”

Per quanto riguarda l’indennizzo che l’Inter dovrà versare ai catalani, per aver lasciato andare il giocatore un anno prima della scadenza del contratto, Sky Sport sta indicando una nuove ipotesi: mentre si era parlato di una cifra intorno al milione di euro da versare subito, pare che l’opzione sia legata al raggiungimento di una serie di obiettivi, insomma una specie di bonus, da dare al termine della stagione.